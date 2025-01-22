والي الجزيرة يصف تخريب المليشيا للجزيرة بالعدائية المفرطة

استقبل الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي الجزيرة، وأعضاء حكومته واللجنة الأمنية، مساء أمس بمدينة ود مدني، الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، الذي سلم قافلة الدعم والمساندة التي سيرتها ولاية النيل الأزرق بمشاركة رسمية وشعبية.

وأعرب والي الجزيرة عن إدانته الشديدة لأعمال التخريب، واصفًا إياها بالعدائية المفرطة والأحقاد الدفينة، معبرًا عن استغرابه لصمت المجتمع الدولي رغم ادعاءاته بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأكد أن الجهود مستمرة لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الضرورية بتوجيه مباشر من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه، مشيرًا إلى أن مرافقة وفد القافلة جسدت مكانة ود مدني في قلوب أهالي الإقليم.

من جانبه، أكد حاكم إقليم النيل الأزرق أن الزيارة تهدف إلى مشاركة أهل الجزيرة أفراح النصر وملحمة التحرير، مشيرًا إلى سحق المليشيات وتقديم الدعم. وأعرب عن أمله في أن تتوج الانتصارات بوصول الجيش إلى الخرطوم لإنهاء التمرد، معلنًا أن الكوادر الفنية والهندسية من النيل الأزرق ستكون في خدمة الجزيرة. وأشار إلى أن المعركة قد حُسمت عسكريًا ودبلوماسيًا، باستثناء بعض الجيوب التي ستُزال قريبًا.

بدوره، أعلن الأستاذ عباس عبد الله، وزير المالية بإقليم النيل الأزرق، أن القافلة تضم علاجات متكاملة ومواد غذائية متنوعة، مؤكداً أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها قوافل أخرى.

وفي سياق متصل، قام الوفد، برفقة حكومة الولاية، بجولة تفقدية لبعض المرافق في ود مدني، شملت بنك الخرطوم، ومستشفى الحوادث، ومحطات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، حيث لاقت الزيارة استحسانًا كبيرًا من المواطنين.