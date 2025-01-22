حكومة النيل الابيض تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة

أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض رفضها التام للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكد والي ولاية النيل الأبيض، الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن استهداف قائد القوات المسلحة يمثل استهدافًا للسيادة الوطنية. وأشار إلى أن توقيت القرار يهدف إلى عرقلة انتصارات القوات المسلحة ومحاولة التأثير على الالتفاف الشعبي حول قيادتها.

وأوضح الوالي أن الشعب السوداني يدرك تمامًا أهمية دعم القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة العسكرية القومية المسؤولة عن حماية وحدة السودان وسلامة أراضيه. وأكد أن هذا الدعم الشعبي لن يتغير، مجددًا التزام حكومة وشعب ولاية النيل الأبيض بمواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من المليشيات المتمردة.

سونا