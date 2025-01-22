شارك في حشد المستنفرين لتدمير مدن السودان.. قرار بإعفاء سلطان الداجو لدعمه التمرد

أصدر والي ولاية جنوب دارفور المُكلّف، الأستاذ بشير مرسال حسب الله، قراراً قضي بإعفاء السلطان عبدالرحمن آدم أبوه من منصبه كسلطان لإدارة قبيلة الداجو.

وجاء القرار استناداً إلى توجيهات وزارة الحكم الاتحادي بإعفاء الإدارات الأهلية التي تدعم التمرد. كما وجه القرار بفتح بلاغات ضد السلطان المعزول بتهمة مشاركته ودعمه للإدارة المدنية للتمرد، بالإضافة إلى إنشاء معسكرات تدريب في منطقة “فاشا” وغرب قرية “تقلا”.

وأشار الوالي إلى أن اختيار سلطان جديد لإدارة قبيلة الداجو سيتم بعد تحرير الولاية، وفقاً لقانون الإدارة الأهلية لسنة 2018، والقانون الإطاري للإدارة الأهلية المزمع صدوره من وزارة الحكم الاتحادي.