النيل الأزرق .. الإقليم سيعلن خالياً من الجنجويد والمتمردين المنضوين تحت قيادة عبدالعزيز الحلو

تفقد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء الحكومة ولجنة الأمن والأمين العام للحكومة والأمين العام لديوان الزكاة بالإنابه الثلاثاء بمستشفى الدمازين العسكري جرحى العمليات الذين يشاركون في معركة الكرىمة دحراً للمليشيا المتمردة .

إطمأن السيد الحاكم ووفده المرافق على أوضاع أبطال معركة الكرامة .

وعقب الزيارة جدد الحاكم الإشادة بتضحيات القوات المسلحة في تحرير مناطق بوط وتطهيرها من دنس المليشيا المتمردة .

وأعرب عن تقديره لتضحيات المشاركين بالمحاور المختلفة دفاعاً عن تراب الوطن .

وأكد إستعداد حكومة الإقليم للمشاركة في مسيرة الإنتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة تحريراً لكامل التراب السوداني من براثن المليشيا الإرهابية المتمردة .

وأعلن أن الإقليم سيعلن خالياً من الجنجويد والمتمردين المنضوين تحت قيادة عبدالعزيز الحلو .

وأشاد بالدور المتعاظم لإدارة مستشفى الدمازين العسكري وصادق إسهامه في ترقية الخدمات الطبية بالمستشفى .

وأعلن إلتزام حكومة الإقليم بدعم المستشفى العسكري تمكيناً له من القيام برسالته على الوجه الأكمل .

ودعا كافة الخيرين الى ضرورة المساهمة في تطوير الخدمات بالمستشفى العسكري