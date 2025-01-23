وزير الإعلام بالجزيرة: المليشيا المتمردة تستهدف طمس الهوية والثقافة السودانية

أكد الأستاذ الهادي علي بوب مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى تفقده صباح الثلاثاء مباني إذاعة وفضائية الولاية ومتحف التراث بمدني أن المليشيا المتمردة تستهدف طمس الهوية والثقافة السودانية.

وأكد الوزير أن الدمار والخراب والنهب الكامل للأجهزة والمعدات جسد استهداف المليشيا لوجدان وثقافة إنسان الجزيرة وتحطيم البنيات التحتية لكل المؤسسات الخدمية والثقافية وإيقاف النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الولاية مجددا حرص حكومة الولاية على إعادة إعمار وتأهيل كل الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والثقافية لتضطلع بأدوارها تجاه ترسيخ ثقافة وفنون أهل الجزيرة ومحاربة خطاب الكراهية ورتق النسيج الإجتماعي ودعم مسيرة الإنتاج والنهضة.

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