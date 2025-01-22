صلاح يقتحم قائمة ال10 الكبار بدوري أبطال أوروبا

ترك محمد صلاح بصمته خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول مع ليل، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.الجناح المصري سجل هدف تقدم الريدز مع حلول الدقيقة 34.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا“، فإن صلاح وصل إلى هدفه الـ51 في البطولة، بالتساوي مع تييري هنري، نجم آرسنال الأسبق، في المركز التاسع بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال.أما شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقالت إن صلاح وصل إلى هدفه الـ20 بملعب أنفيلد في البطولة الكبرى.

ويعد الدولي المصري ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص فريق إنجليزي في ملعب واحد بدوري الأبطال، خلف رود فان نيستلروي في أولد ترافورد (23 هدفا) وسيرجيو أجويرو في الاتحاد (23 هدفا).

وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة بفوزه السابع تواليا في دوري أبطال أوروبا، والذي حققه على حساب ضيفه ليل (2-1) بملعب أنفيلد الثلاثاء.

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