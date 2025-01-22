ترمب منفتح على شراء ماسك أو لاري إليسون تطبيق “تيك توك”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيكون منفتحاً على قيام الملياردير إيلون ماسك أو رئيس شركة “أوراكل” لاري إليسون، بشراء تطبيق الفيديو الاجتماعي “تيك توك” كجزء من مشروع مشترك مع الحكومة الأميركية.

ترمب أضاف في حدث إلى جانب إليسون في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: “لدي الحق في عقد صفقة. لذا فإن ما أفكر في قوله لشخص ما هو: قم بشراء التطبيق وإعطاء نصفه للولايات المتحدة، وسنمنحك التصريح، وسيكون لديك شريك رائع”.

بينما توقف تطبيق “تيك توك” مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقع ترمب على أمر تنفيذي في 20 يناير -أول يوم له في منصبه- لتمديد الموعد النهائي للبيع لمدة 75 يوماً. في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان ترمب لديه السلطة لتمديد الموعد النهائي، فقد لا يهم ذلك في النهاية.

رفضت شركة “بايت دانس” الصينية علناً بيع “تيك توك”، على الرغم من أن المشترين المحتملين يأملون أن يدفعها حكم المحكمة العليا وإغلاق “تيك توك” لفترة قصيرة، إلى إعادة النظر في موقفها.

وقال ترمب “لديك أصل لا قيمة له أو قيمته تريليون دولار. كل هذا يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح التصريح أم لا”.

رغبة في شراء التطبيق

الراغبون في شراء التطبيق يتزايدون، إذ أعلنت مجموعة من المستثمرين الأميركيين الذين جمعهم رجل الأعمال جيسي تينسلي، ومن بينهم “مستر بيست”، وهو صانع المحتوى الأكثر متابعة والأعلى ربحاً على الإنترنت، عن عرض في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

قدم الملياردير فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق “لوس أنجلوس دودجرز”، والمستثمر في برنامج “شارك تانك” كيفن أوريلي، عرضاً رسمياً لشراء “تيك توك” في وقت سابق من هذا الشهر.

التقى أوريلي بالفعل بالرئيس الأميركي في منتجعه “مارالاغو” لمناقشة العرض، وأوضح ماكورت أنه سيكون سعيداً بشراء “تيك توك” بدون خوارزمية المحتوى المرغوبة للخدمة، والتي قالت “بايت دانس” والحكومة الصينية إنها ليست للبيع.

“أوراكل” تدخل على الخط

تم أيضاً طرح اسم “أمازون دوت كوم” و”أوراكل”، وكلاهما يتعامل بالفعل مع “تيك توك”، كمشترين محتملين.

بعد تأكيدات من ترمب بأنه لن ينفذ القانون، ساعدت “أوراكل” بشكل ملحوظ في استعادة تطبيق “تيك توك” يوم الأحد، بعد إغلاق استمر 14 ساعة تقريباً في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها قد تواجه غرامات لقيامها بذلك.

كان إليسون في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع مشترك جديد للذكاء الاصطناعي إلى جانب “سوفت بنك” و”أوبن إيه آي”.

في نهاية تصريحاته، اقترح ترمب أنه قد يقوم بتنزيل “تيك توك” على هاتفه، مضيفاً: “أعتقد أنني سأحصل عليه الآن. بالمناسبة، مرة أخرى فزنا بأصوات الشباب. أعتقد أنني فزت من خلال تيك توك، لذلك لدي مكان دافئ في قلبي للتطبيق”.

الشرق