مرموش يطيح بنجم إنجلترا من مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي مانشستر سيتي يقترب من الاستغناء عن أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، وذلك بعد التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، الذي سينضم إلى صفوف الفريق قادمًا من إينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، تخطط إدارة مانشستر سيتي لعرض اللاعب الإنجليزي جاك غريليش للبيع، سواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإفساح المجال أمام مشاركة “الفرعون المصري” بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى أن القرار جاء بالتزامن مع اقتراب النادي من الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام الدولي المصري عمر مرموش إلى الفريق.

ويشغل غريليش مركز الجناح الأيسر مثل المصري عمر مرموش بالإضافة إلى تواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مما يصعب مهمة اللاعب الإنجليزي داخل فريق مانشستر سيتي.

صحيفة الامارات اليوم