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المدير العام لقوات الشرطة يصل ولاية سنار على رأس وفد رفيع من رئاسة الشرطة
أكد الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة إن زيارته الى ولاية سنار تأتي لتقديم التهنئة للولاية حكومة وشعبا بعد تحرير عاصمة الولاية من دنس المليشيا المتمردة بجانب تطبيع الحياة المدنية متعهدا بتقديم كافة الخدمات الشرطية لمواطنى الولاية وتوفير معينات العمل الفنية واللوجستية اللازمة لسرعة انطلاقة العمل الشرطي بسنجة
الاستاذ مجدي البرير والي ولاية سنار المكلف اوضح أن زيارة مدير عام الشرطة للولاية تأتي تعزيرا للأمن والانتشار الشرطي بالولاية محيا جهود رئاسة قوات الشرطة لإعادة الأمن والاستقرار بالولاية
اللواء شرطة الطاهر عبد الحفيظ مشرف القطاع الاوسط أشار إلى زيارة مدير عام الشرطه ووفدة الرفيع بعثت الطمأنينة في نفوس مواطني ولاية سنار مشيرا ان الشرطة ستباشر عملها بكافة الإدارات بعد الدعم العيني واللوجستي لتحقيق الانتشار الشرطي بكافة ربوع الولاية
ومن جانبة جدد اللواء شرطة د/طارق الريح مدير شرطة ولاية سنار ثقتة في منسوبي شرطة الولاية لإعادة الأمن والاستقرار للمواطنين تمهيدا لمرحلة الأعمار مؤكدا جاهزية الشرطة لإعادة المنهوبات والمسروقات العامة والخاصة منوها المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن المجرمين وعدم افلات المجرمين من العدالة.
وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة شملت العديد من المواقع الحيوية بمدينة سنجة شملت مستشفى الشرطة ودار الشرطة والسوق الكبير بسنجة ولقاء أعيان سنجة.كما زار الوفد قبر شهيدي الشرطة .
المكتب الصحفي للشرطة