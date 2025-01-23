نهر النيل .. دحر وباء الكوليرا وانشاء صندوق الشهادة السودانية

أكدت الدكتورة ماجدة عبد الله وزيرة الصحة بولاية نهر النيل على أهمية دور إدارة تعزيز الصحة والرسالة التوعوية والتثقيفية في مجابهة الأوبئة وخدمات الصحة الوقائية من خلال تحريك وتغيير سلوك المجتمعات لخلق بيئة داعمة وتطوير المهارات الفردية.

جاء ذلك لدى مخاطبتها الاربعاء فعاليات الورشة التدريبية حول الاتصال بشأن المخاطر الصحية للطواريء الصحية حيث تستهدف منسقي تعزيز الصحة والصحة المدرسية بالمحليات بجانب كوادر المتابعة والتقييم بتمويل من منظمة اليونيسيف والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بحضور الاستاذة أيمان محمد أحمد مدير إدارة تعزيز الصحة بصحة نهر النيل والاستاذة أسيلات احمد منسق تغيير السلوك المجتمعي بمنظمة اليونسيف .

واشارت الدكتورة ماجدة وزيرة صحة نهر النيل إلى مجهودات الكوادر التعزيزية في دحر وباء الكوليرا وانشاء صندوق الشهادة السودانية بجانب أعمال الاتيام الإشرافية داخل مراكز الامتحانات وحرصهم على توصيل الرسالة التوعوية والتثقيفية إضافة لتغيير السلوكيات الخاطئة فيما يخص النفايات ونواقل الأمراض وصحة البيئة ومياه صحية وآمنة.

هذا وقدم الاستاذ بله تاج السر مدير الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة ورقة عمل تناولت مفهوم تعزيز الصحة فيما قدمت الاستاذة اسيلات ورقة حوت في مضمونها الإتصال بشأن المخاطر الصحية وتغيير السلوك المجتمعي.