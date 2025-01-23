1.9مليار جنيها كلفة إعادة تشغيل مرافق التأمين الصحي المباشرة بمدني

أعلن مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين عمر، أن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل وتشغيل المرافق الإدارية والطبية التي تضررت جراء اعتداء مليشيات الدعم السريع على الولاية، تُقدّر بحوالي 1.9 مليار جنيه.

وخلال زيارته صباح اليوم للمرافق والمباني المتضررة في مدني، أوضح الدكتور الأمين فقدان عدد من الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى الأثاثات. وأكد في تصريح لـ(سونا) بدء أعمال الصيانة والتأهيل للمباني، بهدف تمكين العاملين من استئناف مهامهم في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى التنسيق مع رئاسة الصندوق لاستكمال النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية، وتشكيل لجنة لحصر الأصول التي تعرضت للتخريب أو الفقدان.