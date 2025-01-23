تعاون بين صحة الجزيرة والصحة العالمية لتنفيذ خطة مابعد الحرب

ناقشت الأستاذة نجوى محمد، مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة المكلفة بولاية الجزيرة، مع الأستاذة راندا أحمد، ممثلة منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور الصادق التجاني، مدير مراكز الكلى بالولاية، السبل الممكنة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ تدخلات صحية ضمن خطة ما بعد الحرب، مع التركيز على محليات مدني الكبرى وجنوب الجزيرة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بدعم 9 فرق استجابة سريعة لتنفيذ أنشطة صحية، وإنشاء 3 عيادات متنقلة في مدينة مدني. كما تم الاتفاق على تمديد فترة تدخلات التغذية في خمسة مراكز صحية بمحليات المناقل ورفاعة ومدني.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تعمل المنظمة في مجال فحص سلامة المياه وتنفيذ عمليات الكلورة في محلية أم القرى، خاصة في المناطق التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة بمرض الكوليرا. كما التزمت المنظمة بتوفير إمدادات دوائية بصورة منتظمة لولاية الجزيرة.

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