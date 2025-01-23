والي غرب كردفان يناقش مع إدارة جامعة غرب كردفان التحديات الراهنة ويعد بحلول جذرية

أشاد والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) محمد آدم محمد جايد، بالجهود التي تبذلها إدارة جامعة غرب كردفان لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال زيارته الثلاثاء لمقر الجامعة بمدينة النهود العاصمة الإدارية للولاية يرافقه أعضاء لجنتي أمن المحلية والولاية.

وحثّ الوالي جايد إدارة الجامعة على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهود لضمان تخرج الطلاب الحاليين وانضمام الجدد بسلاسة إلى هذا الصرح الأكاديمي وأكد دعمه الكامل متعهداً بتذليل العقبات التي تعترض سير العمل الأكاديمي والإداري.

من جانبه قال المدير المناوب لجامعة غرب كردفان الدكتور صالح فضل السيد، إن المؤسسة قدمت العديد من الإنجازات رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، حيث تمكنت من تخريج دفعات جديدة خلال الفترة الماضية وتستعد لاستقبال المزيد في المستقبل.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية تلبي طموحات الشعب السوداني بشكل عام ومجتمع ولاية غرب كردفان بشكل خاص.

وكشف الدكتور صالح عن تحديات جسيمة واجهت إدارة المؤسسة خلال الفترة السابقة، أبرزها فقدان عدد كبير من الأصول المتحركة، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، مثل المياه والكهرباء وأوضح أن الأنشطة الأكاديمية ستُستأنف بعد انتهاء امتحانات الطلاب الخريجين في شهر رمضان المبارك.