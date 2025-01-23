تغييرات واسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية

اجرى الاستاذ ناجي فاروق المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية تغييرات في رؤساء القطاعات ومديري الادارات ، حيث دفع بالاستاذ محجوب ابراهيم طه رئيسا لقطاع التلفزيون والأستاذه النسيم نور الدين رئيسا لقطاع الإذاعة والأستاذ عبد الله كروم مديرا للشؤون الفنية ومصطفى محمد إدريس مديرا للشؤون الإدارية.

والأستاذ سعودي حسنين مديرا للاستثمار ومجدي محمد سعيد مديرا للتدريب والأستاذ علي الرديسي مديرا للتخطيط والجودة والأستاذ الباقر الطاهر مديرا للموسيقى والدراما والمهندس حاتم صالح مديرا للارسال ، بينما أرجأ إدارة التسويق وإدارة المحطات ومدير مكتب المدير العام الى مرحلة لاحقة.

وقال ناجي ان التغييرات عادية تأتي في إطار تبادل المواقع ونقل التجارب من موقع لآخر لمزيد من الإبداع والتفكير والتخطيط في إطار منظومة واحدة تهدف الى الارتقاء بالعمل والتفكير بما اسماه خارج الصندوق ، موضحا أهمية تحريك الكوادر دون إبقائهم لسنوات في منصب واحد مما يقلل من قيمة الإبداع وتغلغل الملل والفتور والروتين.

تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تحتل المرأة مواقع قيادية بالهيئة يأتي على رأسها قطاع الإذاعة والادارة المالية وشؤون الخدمة.

إذ دفع في وقت قريب بالاستاذه هويدا علي حامد مديرة للإدارة المالية من ديوان الحسابات بالولاية والأستاذة فاديه خيري مديرة لشؤون الخدمة من ديوان شؤون الخدمة بالولاية والان الدفع بالاستاذه النسيم نور الدين لأول مرة لقيادة دفة الإذاعة.