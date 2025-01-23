تدشين الجسر البري للأدوية والمستلزمات الطبية لمدينة مدني

دشّن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية الجزيرة، صباح اليوم، جسر الإمداد الدوائي البري من بورتسودان إلى كسلا.

وأعلن الدكتور أبو بكر خضر يوسف، مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، أن الجسر يتضمن أدوية منقذة للحياة، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مجانية ستُوزع على المؤسسات الصحية. وأشار إلى وصول أول شحنة تتكون من خمس عربات بحاويات بسعة 40 مترًا مكعبًا، مؤكدًا اكتمال تجهيز المخازن في مدينة ود مدني. كما أعرب عن شكره للكادر العامل في الصندوق على جهودهم في إعادة تهيئة المخازن بعد الأضرار التي لحقت بها جراء تخريب مليشيا الدعم السريع.

وأكد الدكتور أبو بكر استعداد الصندوق للتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية لضمان استمرارية توفير الإمدادات الدوائية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الصندوق لولاية الجزيرة، بدعم من وزير الصحة والمدير العام للصندوق وجميع الإدارات المختصة.