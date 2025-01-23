سياسية
الكتلة الديمقراطية: زمام المبادرة في جبهات القتال باتت في يد القوات المسلحة والمشتركة والقوات المساندة
أكد دكتور محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة، الناطق الرسمي بإسم تحالف الكتلة الديمقراطية، إن زمام المبادرة والمبادءة العسكرية بجبهات القتال المختلفة باتت في يد القوات المسلحة والقوات المساندة.
وأشار محمد زكريا في تصريح (لسونا) أن الإنتصارات التي تحققت في السوكي، والدندر، وسنجة، ومدن وقرى الجزيرة، والتقدم والانتصارات الساحقة في محاور بحري، وأمدرمان، والفاشر، وصحراء شمال دارفور تؤكد أن الاستراتيجية التي تتبعها قيادة القوات المسلحة ناجعة، مشيرا الى أنها اعتمدت سياسة النفس الطويل مما مكنها من تحطيم القوة الصلبة للمليشيا.
وقال محمد زكريا ان القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة تقاتل بشرف وعزة في الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على البلاد ، مبيناً أنها أظهرت إلتزام صارم في الحرب بقواعد الإشتباك والتزام بالقانون الدولي الإنساني.
سونا