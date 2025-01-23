الكتلة الديمقراطية: زمام المبادرة في جبهات القتال باتت في يد القوات المسلحة والمشتركة والقوات المساندة

وأشار محمد زكريا في تصريح (لسونا) أن الإنتصارات التي تحققت في السوكي، والدندر، وسنجة، ومدن وقرى الجزيرة، والتقدم والانتصارات الساحقة في محاور بحري، وأمدرمان، والفاشر، وصحراء شمال دارفور تؤكد أن الاستراتيجية التي تتبعها قيادة القوات المسلحة ناجعة، مشيرا الى أنها اعتمدت سياسة النفس الطويل مما مكنها من تحطيم القوة الصلبة للمليشيا.