والي الخرطوم يشهد انطلاق النشاط الرياضي لهيئة البراعم والناشئين

شهدت ولاية الخرطوم ، الحدثً الرياضيً الكبير الذي جاء برعاية والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة و اشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية، السيد عوض حامد أحمد، والذي تم فيه تدشين انطلاق النشاط الرياضي لهيئة البراعم والناشئين بمركز شباب كرري.

حضر الفعالية حشد كبير من روابط الناشئين بمحليات الولاية، حيث كانت المشاركة تحت إشراف قيادات الهيئة، ممثلة في السيد عادل الأنصاري، أمين عام الهيئة، والسيد محي الدين احمد المصطفى، عضو مجلس الهيئة ومشرفها بمحلية كرري. وأظهرت الفعالية تنظيمًا مميزًا وروحًا رياضية عالية بين الحاضرين.

وفي كلمته وجه والي الخرطوم رسالة دعم وتحفيز لجميع قطاعات الناشئين بالولاية، مشيرًا إلى أنهم يمثلون أمل الغد وعماد المستقبل. وأكد التزامه بتوفير الدعم اللازم لهم، مثنيًا على حبهم لوطنهم وإصرارهم على تحقيق التقدم ومواجهة التحديات

و أكد السيد عوض حامد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية على أهمية الدور الطليعي الذي يلعبه الناشئون والشباب في بناء ونهضة البلاد وأشار إلى ضرورة الاستثمار في طاقات هذه الفئات لضمان مستقبل مشرق وواعد للبلاد.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية، من بينهم السيد أمير سليمان، ممثل منطقة وادي سيدنا العسكرية، والمقدم أنس دفع الله، ممثل جهاز الأمن والمخابرات.ود. عبدالله العاقب رئيس النفرة الشبابية والرياضية لإسناد القوات المسلحة وأضفى هذا الحضور الرسمي أهمية كبيرة على الفعالية، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأنشطة الرياضية ودعم الشباب.