وزارة الحج والعمرة بالمملكة تحدد 14 فبراير موعدا نهائيا لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات

حددت وزارة الحج والعمرة 14 فبراير 2025م الموافق 15 شعبان 1446ه. موعدا نهائيا لا نهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام 1446، مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة نسك مسار المخصصة لحجاج الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت جدولا زمنيا دقيقا للمهام المطلوبة من مكاتب شؤون الحج يتضمن ثماني مراحل رئيسية، حيث بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 20 ربيع الثاني 1446ه الموافق 23 أكتوبر 2024م وتنتهي في 15 شعبان 1446ه الموافق 14 فبراير 2025م.

وفي سياق تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة، بما في ذلك متطلبات النقل الجوي والبري إلى جانب الالتزام بالتعليمات الأمنية و الصحية والإجرائية المنصوص عليها في اتفاقية شؤون الحج بين الوزارة ومكاتب شؤون الحج بالدول المختلفة.

و افادت بأنه بعد انتهاء هذه المرحلة لن تقبل أي تعاقدات إضافية، حيث سيتم تحديد الحصص الفعلية للحجاج القادمين من مختلف الدول، على أن تبدأ مرحلة إصدار التأشيرات مباشرة.