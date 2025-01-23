إنذار بكارثة وشيكة.. «سمكة يوم القيامة» تثير الهلع – صورة

رصد راكبو الأمواج، «سمكة المجداف»، المعروفة بـ «سمكة يوم القيامة»في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا.السمكة الضخمة بدت بطول لوح التزلُّج، ذات جسم أزرق فضي، وزعنفة حمراء مذهلة تتدلَّى على ظهرها، لكنَّها كانت مصابة في ذيلها.

ويمكن أنْ يصل طول هذه السمكة11 مترًا وتزن 200 كج.

وتُعدُّ الأُولَى من نوعها في عام 2025، بعد سمكة أخرى رُصدت في كاليفورنيا قبل شهر من وقوع زلزال بقوة 7.0 درجات العام الماضي، ووثَّقت مؤسَّسة «سكريبس» لعلوم المحيطات صورًا لها.

وتثير هذه الأسماك عادة الأسطورة اليابانيَّة التي تعتبرها نذيرًا للزلازل والكوارث الطبيعيَّة.

ووفقًا لـ«ديلي ميل»؛ قال أحد السكَّان المحليِّين الذي شهد الواقعة في المكسيك: «يقولون إنَّ هذه الأسماك تظهر عندما يكون هناك تسونامي قوي جدًّا».

وبالرغم من عدم وجود دليل علمي على صحَّة هذه العلاقة، فإنَّ البحر قد جرف عشرين سمكة مجدافية إلى الشاطئ قبل أشهر من وقوع تسونامي اليابان المدمِّر 2011، وأسفر عن مقتل 15 ألف شخص.

جريدة المدينة