جابر يدشن معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية

دشن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية اليوم ، وتفقد معرض منتجات مجموعة جياد للصناعات الهندسية والذى اشتمل على المنتجات المتنوعة من سيارات وشاحنات وتطبيقات متنوعة للشركة .

واكد الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر خلال مخاطبته فعاليات معرض المجموعة دور شركة جياد فى دعم الصناعة بالسودان باعتبارهم الرافد الاول والمؤسس للصناعة بالسودان محييا جهود منسوبي شركات جياد للصناعات الهندسية واضاف ” ان جياد للصناعات الهندسية تعتبر احد سوح معارك الكرامة الاقتصادية” ,مثمنا جهودهم المقدرة فى تقديم منتجات للمواطنين .

وذاد ” سنقف جنبا بجنب مع كل الصناعيين دعما للصناعة وتوطينها للصناعات السودانية” .

واشاد الفريق ابراهيم جابر بعزيمة ابناء هذا الوطن وهم يتسابقون لوضع لبنات للصناعة بانتشار الصناعات السودانية فى كل ولايات السودان،

بعد ان تعرض المركز الحضري للصناعة فى الخرطوم الى دمار شامل ممنهج ، مؤكدا دعم الدولة لكل وطن غيور يرغب فى توطين الصناعة بالبلاد.

واضاف ان هذا العام سيشهد تحدي فى تقديم كل ما من شأنه من تعديل للقوانين التى تتناسب وتدعم الصناعة والصناعيين والذى بدأ بقانون الصناعة

فى العام الماضى وسيلحقه قانون للاستثمار وكذلك تعديل قوانين الشركات بهدف توطين الصناعات فى السودان ، حاثا كل اهل الصناعة للعمل فى المجال الصناعي لتوفر كل المدخلات لاقامة الصناعات فى السودان .

واشار الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر الى التوجه بانشاء مدن صناعية فى كل مدن ولايات السودان بالتخطيط الجيد لاقامة مشروعات صناعية

داعيا من توقف عن المشروعات الصناعة بعد الحرب للعوده فى قطاع الصناعة وخاصة ان هناك توجه لاقامه مدن صناعية فى عدد من المدن كولاية نهر النيل التى كانت سباقة فى اقامة مشروعات صناعية كبرى وكذلك فى ولايات الشمالية وكسلا والقضارف وستتبعهم ولاية النيل الازرق .

وفى ذات السياق اشادت وزيرة الصناعة الاستاذة محاسن علي يعقوب بالانجاز الذى قدمته مجموعة جياد للصناعات الهندسية والذى يدل على قوة الارادة الوطنية فى قيادة التنمية الصناعية بالبلاد واكدت دعم جهودها ، وحيت انتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة فى كل المحاور ، وكل من ساهم فى معركة الكرامة .

واشارت وزيرة الصناعة الى دور شركة جياد الداعم للعمل الصناعي بالبلاد خلال السنوات السابقة ، وذلك بكفاءة عالية فى مجالات الصناعات الهندسية وصناعة الالات والمعدات الزراعية ، واشادت بانتشار عمل المجموعة الهندسية بولايات السودان المختلفة .

وحيت قيادة الدولة فى حل المعوقات التى تعترض الصناعة .

واضافت ان هذا العام سيشهد استعاده العافية للصناعة ، بعد الدمار الذى تعرضت له المناطق الصناعية بالخرطوم وولاية الجزيرة مؤكدة ان الصناعة هى محور وقاطرة التنمية .

من جانبه قال المهندس عبدالله عبدالمعروف الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية خلال مخاطبته فعالية المعرض ان المجموعة استعادت عملها بقوة بفضل عزيمة واردة منسوبي المجموعة ، مشيرا الى عمل المجموعة فى ثلاث خطوط انتاج لتجميع العربات والدفارات ، والبكاسي وخط للعربات الثلاثية والمواتر الثنائية ، بالاضافة الى مركز للصيانه بالشراكة مع جامعة نهر النيل ، ومركز للتصنيع بالدامر لخطوط انتاج جديدة ، بالاضافة الى افتتاح عدد كبير من المعارض فى مدن الدامر وعطبرة ودنقلا والدبة وحلفا وكسلا والقضارف وقريبا الدمازين وشندي .

سونا