شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد تقديمها وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها تحت أنظار الحاضرين والجمهور: (فك العرش بقى على عينك يا تاجر)

أثارت مطربة سودانية مغمورة, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة التي قيل أن اسمها تسابيح الأزهري, وهي تغني في حفل خاص قام بإحيائه.

https://www.facebook.com/reel/1130605418702506

وقدمت المطربة خلال الحفل وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة والخليعة, وذلك بعد تعمدها الرقص بمؤخرتها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد سخر أحدهم قائلاً: (فك العرش بقى على عينك يا تاجر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين