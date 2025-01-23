شاهد بالفيديو.. مطرب مصري يقلد الفنان السوداني الراحل محمود عبد العزيز بطريقة مدهشة ويبهر الجمهور الحاضر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بدولة مصر, وفقاً لما أكد ناشروه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مطرب مصري, وهو يغني في الحفل الذي حضره جمهور غفير, للفنان السوداني الراحل محمود عبد العزيز.

حيث ردد المطرب المصري أغنية “الفات زمان”, والتي تعد من أشهر أغنيات الفنان السوداني, الذي يحظى بشعبية جارفة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نجح المطرب المصري, في تقليد الفنان الراحل بطريقة مدهشة أبهرت الحاضرين الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين