رياضية
🔵 عمر مرموش، أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية
بات المهاجم الدولي، عمر مرموش، أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وذلك عقب إعلان انتقاله رسميا من أينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى نادي مانشستر الإنكليزي بعقد يمتد حتّى عام 2029.
النادي الإنكليزي قال في بيان رسمي، الخميس، “يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن التعاقد مع عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت. يستمر عقد المهاجم المصري البالغ 25 عاما لمدة أربع سنوات ونصف، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 2029”.
تقارير إنكليزية ذكرت أن قيمة صفقة انتقال مرموش إلى “مان سيتي” وصلت إلى أكثر من 80 مليون يورو (84 مليون دولار) مع المتغيرات، مما يجعله أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.
سيتي أضاف: “يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين”.
بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنكلترا قائلا “هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر”.
الحرة