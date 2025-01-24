🔵 عمر مرموش، أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية

بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنكلترا قائلا “هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر”.