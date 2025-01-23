بالصورة والفيديو.. مقطع يجبس الأنفاس.. شاهد فدائية جندي بالجيش السوداني عندما قام بالجري بثبات ويقين أمام أحد القناصين ليكشف لزملائه مكان تواجده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لجندي بالجيش السوداني, حبس أنفاس المتابعين الذي عبروا عن ذهولهم بشجاعته الكبيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الجندي, وهو يقوم بالجري بثبات ويقين وفدائية أمام قناص تابع لقوات الدعم السريع, متواجد بأحد الأبراج العالية تحت المكان كانت ترتكز فيه كتيبة للجيش.

وكرر الجندي فعلته أكثر من مرة وهو يجري تحت رصاص القناص بهدف تحديد مكانه لزملائه من أجل القبض عليه, وسط اعجاب وانبهار المتابعين بفدائيته الكبيرة وشجاعته النادرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين