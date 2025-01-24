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شيخ الامين: ترتيبات تكريم شخصي المتواضع بمناسبة اليوم الوطني وعيد الاستقلال

2025/01/24
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شيخ الأمين
قال الشيخ الأمين عمر الأمين: تشرفت بلقاء قنصل السودان في جدة سعادة السفير / كمال علي عثمان طه حيث ناقشنا ترتيبات تكريم شخصي المتواضع بمناسبة اليوم الوطني وعيد الاستقلال، وذلك تقديراً لجهودي في خدمة أهلنا خلال فترة الحرب، من إطعام وإيواء وتقديم الدعم والخدمات للمحتاجين، هذا التكريم أعدّه تكريماً لكل من وقف بجانب شعبنا في أصعب الظروف وليس تكريماً لي وحدي، كل الشكر والتقدير للقنصلية السودانية بجدة وللقنصل العام سعادة السفير / كمال على دعمه المتواصل للمبادرات التي تخدم الوطن وأبنائه.
رصد وتحرير – “النيلين”

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