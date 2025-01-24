أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة .. نائبا رئيس القضاء يؤديان القسم

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، مولانا إيناس محمد عبد اللطيف نائبا أول لرئيس القضاء، ومولانا منير محمد الحسن نائبا ثانيا لرئيس القضاء، وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

من جانبه، أكد مولانا منير محمد الحسن النائب الثاني لرئيس القضاء في تصريح صحفي حرصه على القيام بأداء واجباتهم القضائية على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء مبدأ سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات ، متعهداً بإقامة العدل بين كافة المواطنين.