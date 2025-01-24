والي الجزيرة يتفقد عدد من أحياء مدني ويوزع مواد غذائية للمواطنين

قام الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والى الجزيرة ترافقه اللجنة الأمنية وقيادات من لجنة الإسناد والهلال الأحمر بالتجوال على بعض أحياء مدني متفقدا أوضاع المواطنين الي جانب الوقوف على إحتياجاتهم.

وهنأ الوالي المواطنين بالإنتصار وعودة مدني إلى حضن الوطن، وطمأنهم بأن الأمن والسلام قد عادا إلى مدينتهم، وأن جزءا كبيرا من الخدمات التي دمرها العدو قد عادت للخدمة مؤكدا استمرار العمل في استعادة الخدمات المتبقية من كهرباء وغيره

كما قام الوالي خلال الجولة بتوزيع بعض المعينات الغذائية على مواطني تلك المناطق التي تم توفيرها عبر جمعية الهلال الأحمر السوداني.

من جهته قال مدير جمعية الهلال الأحمر بالولاية سمير عثمان أن هذا الجهد يأتي في إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين والعمل على استقرارهم، لافتا إلى حاجة المواطنين العاجلة للدعم.