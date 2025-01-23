سياسية
الشرطة تشرع في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الصحفية رشان أوشي
تؤكد رئاسة قوات الشرطة بأن الإجراءات القانونية والإدارية التي إتخذتها بشأن الإتهامات المنسوبة للمقدم شرطة معاش / عبدالمطلب سليمة.
إن قوات الشرطة كمؤسسة عريقة من مؤسسات إنفاذ القانون وحماية الحقوق لم ولن تتستر على الفساد وقد عرفت بإتخاذها الإجراءات الصارمة في مواجهة منسوبيها الذين تدور حولهم الشبهات لتأكيدها أو نفيها.
إن رئاسة قوات الشرطة قامت فقط بإحالة طلب المذكور لجهة الإختصاص للنظر في إجراءات فصله شرعت الشرطة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الصحفية / رشان أوشي لما ورد في عمودها بعنوان “السودان في مهب الخيانة” بتاريخ اليوم.
ستظل أبواب الشرطة مشرعة لتمليك الحقائق عبر القنوات الرسمية
مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة
الخميس 23 يناير 2025