الشرطة تشرع في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الصحفية رشان أوشي

إن قوات الشرطة كمؤسسة عريقة من مؤسسات إنفاذ القانون وحماية الحقوق لم ولن تتستر على الفساد وقد عرفت بإتخاذها الإجراءات الصارمة في مواجهة منسوبيها الذين تدور حولهم الشبهات لتأكيدها أو نفيها.