محلية الجبلين تدشن برنامج العودة الطوعية لمواطني منطقة التبون

دشّن الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم، المدير التنفيذي لمحلية الجبلين، ظهر الخميس من مقر رئاسة المحلية، برنامج العودة الطوعية لمواطني منطقة التبون العائدين من دولة جنوب السودان، وذلك بحضور الأستاذ عبدالله الشيخ قريب الله، مدير وحدة جودة الإدارية.

وأكد المدير التنفيذي أن برنامج العودة الطوعية يتم بدعم مباشر من المحلية وبالتعاون مع عدد من المنظمات وقيادات الإدارة الأهلية وأهل الخير في المنطقة، تحت رعاية حكومة الولاية. ويهدف البرنامج إلى ترحيل سكان منطقة التبون الذين نزحوا إثر الهجوم الأخير على المنطقة، من داخل أراضي دولة جنوب السودان إلى مخيم شهداء التبون، بالقرب من منطقة المخاضة التابعة لوحدة الجبلين الإدارية.

وأضاف أن القوات المسلحة، بقيادة القطاع الجنوبي، استكملت جميع الترتيبات اللازمة لتحرير بعض المناطق التي سيطرت عليها المليشيات المتمردة، مما يمهّد لتأمين عودة المواطنين والنازحين إلى قراهم واستئناف حياتهم الطبيعية وأنشطتهم اليومية.

سونا