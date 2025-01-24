اتفاق لتعجيل تسوية معاشيي التأمين الصحي!

عقد اجتماع مشترك الخميس بين المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نورالدائم، والمدير العام للتأمينات الاجتماعية، تم خلاله الاتفاق على الإسراع في استكمال إجراءات تسوية معاشيي التأمين الصحي منذ عام 2021.

وشارك في الاجتماع رئيس اتحاد معاشيي التأمينات الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الصندوقين، أحمد حاج الحسن، حيث تم الاتفاق على استمرار عمل لجنة المقاصة المشتركة بين الطرفين، مع السعي لمعالجة كافة الالتزامات لضمان تقديم الخدمات لحملة بطاقات التأمين الصحي وتعزيز التعاون بين الصندوقين لتحقيق الحماية الاجتماعية.

كما دعا الاجتماع إلى أخذ قضايا معاشيي التأمينات الاجتماعية بولاية الخرطوم بعين الاعتبار، مع التأكيد على مواصلة تقديم خدمات التأمين الصحي لمعاشيي التأمينات الاجتماعية في الولايات الأخرى عبر برنامج البطاقة القومية، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم.

سونا