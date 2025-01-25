سايرين : الكادر البشري هو راس الرمح لاحدات اي تغيير

أكد اللواء خليل باشا سايرين وزير الداخلية ان الكادر البشري هو رأس الرمح لاحداث اي تغيير بالاضافة الى اهمية الموارد الطبيعية للتنمية اقتصادية.

واستعرض سايرين في المؤتمر التنويري الحادي عشر الذى نظمته وزارة الثقافة والاعلام مع وكالة السودان للأنباء حول الانتهاكات التي لحقت بالقطاع الصحي بالشرطة والذي استضافته اليوم وزارة الداخلية رئاسة الشرطة والإدارة العامة للخدمات الصحية استعرض دور الوزارة فى دعم المجهود الحربي .

واكد سايرين على الاهتمام بالمؤسسات الصحية حيث ابرزت الموازنة العامة للعام 2025 الاهتمام بالصحة والمؤسسات الصحية واعطتها الخصوصية المطلوبة موكدا ان الموازنة ركزت على أربع أولويات في مقدمتها المجهود الحربي لتوفير المعينات الحربية والصحة والعملية التربوية .

وابان ان الخراب شمل كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسات الشرطية وأشار ان مؤسسات الشرطة الصحية تقدم خدماتها لكل المواطنين ومصابي معركة الكرامة على وجه الخصوص.