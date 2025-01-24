نائب رئيس مجلس السيادة يثمن دور قبيلة البطاحين في معركة الكرامة

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد مالك عقارإير بدور قبيلة البطاحين في معركة الكرامة والعزة ودعمهم ووقوفهم مع القوات المسلحة دعماً لمعركة الكرامة وصوناً لوحدة السودان.

ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الخميس وفد قبيلة البطاحين برئاسة ناظرعموم القبيلة المنتصرِ خالد محمد طلحة، وجه بأهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر ثقافة المصالحات وتعزيز السلم المجتمعي والتمسك بوحدة السودان.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة إدارة الغضب الشعبي بحكمة وأن يتم التعامل مع المتعاونين عبر الأجهزة الشُرطية والعدلية وذلك لتعزيز هيبة القانون والحفاظ علي الدولة

وبحث اللقاء الأوضاع في مدينة الخرطوم بحري ومنطقة شرق النيل والتي استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين من عدد من الولايات