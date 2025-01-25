دكتور محمد زكريا يؤكد تلاحم السودانيين لإفشال مخططات المليشيا وداعميها للنيل من البلاد

أكد د. محمد زكريا، القيادي بحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم تحالف الكتلة الديمقراطية، أن وعي الشعب السوداني وتماسكه، إلى جانب دعمه الكامل للقوات المسلحة السودانية وقيادة الدولة، أسهم في إحباط مخططات مليشيا الدعم السريع الإرهابية وداعميها من القوى السياسية بشكل حاسم.

وأشار زكريا في تصريح (لسونا) إلى أن هذه القوى تتستر خلف شعارات “الحياد” التي وصفها بأنها جوفاء، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، موضحا أن السودان يواجه هجمات شرسة تقودها مليشيا الدعم السريع، تستهدف أمن واستقرار الوطن ومقدراته.

وأكد أن هذه القوى، التي دعمت المليشيا من خلال ما يسمى بالاتفاق الإطاري، كانت تسعى لتنفيذ عملية عسكرية سريعة تهدف إلى السيطرة على السلطة وفرض برامج مستوردة تخدم أجندتها بالشراكة مع مليشيا الدعم السريع.

وأضاف أن بعض القوى السياسية أصبحت معزولة ومرفوضة من المجتمع السوداني بمختلف فئاته، معتبرًا أنها تمثل الجناح السياسي لمليشيات فقدت مشروعها الوطني.