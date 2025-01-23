سياسية
وزارة الخارجية السودانية ردا على تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بالأمم المتحدة: سنتخذ إجراءات مناسبة للرد
قالت وزارة الخارجية السودانية ردا على تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بالأمم المتحدة:
– شكلنا لجنة عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة
– فقد شهدت جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية راح ضحيتها مواطنون سودانيون
– عبر تحريض من قيادات جنوبية رسمية لم تسلم منها سفارتنا في جوبا الأمر الذي يعتبر خرقا لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية
– جوبا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التجنيد وإرسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني رغم مشاركة مجموعات منهم بالتوثيق والأدلة
– سنتخذ إجراءات مناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية
– الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق القانون والمعاهدات الدولية.
الجزيرة – السودان