وزارة الخارجية السودانية ردا على تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بالأمم المتحدة: سنتخذ إجراءات مناسبة للرد

قالت وزارة الخارجية السودانية ردا على تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بالأمم المتحدة:

– شكلنا لجنة عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة

– فقد شهدت جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية راح ضحيتها مواطنون سودانيون

– عبر تحريض من قيادات جنوبية رسمية لم تسلم منها سفارتنا في جوبا الأمر الذي يعتبر خرقا لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية

– جوبا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التجنيد وإرسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني رغم مشاركة مجموعات منهم بالتوثيق والأدلة

– سنتخذ إجراءات مناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية