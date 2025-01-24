الحضري: ميسي ورونالدو الأفضل.. وصلاح قادم

قال حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، إن الفترة المقبلة ستشهد حضورا قويا للاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح للمنافسة على جائزة أحسن لاعب في العالم، في ظل أدائه القوي خلال النصف الأول من الموسم.

لكن الحضري اعتبر في إجابته على سؤال بشأن اللاعب الأفضل حاليا في العالم، بالقول إنه يرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو “هما الأفضل حاليا”.

تصريحات الحضري جاءت في لقاء أجرته معه قناة الحرة في الإمارات، على هامش مباراة استعراضية جمعت أساطير كرة القدم العالمية السابقين، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي لإمارة الشارقة.

وأشار الحارس المصري الأسطوري، إلى أنه يعمل ضمن الجهاز الفني للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد مصر في كأس العالم 2018، كمدرب لحراس المرمى.

وأوضح أنه حاليا بصدد الإعلان عن الوجهة المقبلة للتدريب، بعد فترة قضاها كمدرب لحرس مرمى المنتخب السوري لكرة القدم، تحت قيادة كوبر.

واعتبر الحضري أن انضمامه للنادي الأهلي المصري وكذلك المنتخب الوطني، كانت أبرز المحطات في مسيرته الرياضية الحافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية.

يذكر أن الحضري أحرز مع المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من أصل 7 حققها الفراعنة.

وحصل على مع الأهلي على 8 ألقاب في بطولة الدوري، و3 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن إحرازه لبرونزية كأس العالم للأندية.

الحرة