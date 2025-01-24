الفاشر شنب الأسد تنتصر مجدداً على الأوباش

في معركة بطولية أخرى، تمكنت قواتكم المسلحة السودانية وقوات الحركات المسلحة المشتركة، إلى جانب قوة “قشن” الشعبية للدفاع عن النفس، والمقاومة الشعبية وكل أبطال وميارم فاشر السلطان، من دحر القوات الإرهابية التابعة لآل دقلو في منطقة أداب العاصي. المعركة أسفرت عن تكبيد هذه القوات المعتدية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.