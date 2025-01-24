سياسية
الفاشر شنب الأسد تنتصر مجدداً على الأوباش
في معركة بطولية أخرى، تمكنت قواتكم المسلحة السودانية وقوات الحركات المسلحة المشتركة، إلى جانب قوة “قشن” الشعبية للدفاع عن النفس، والمقاومة الشعبية وكل أبطال وميارم فاشر السلطان، من دحر القوات الإرهابية التابعة لآل دقلو في منطقة أداب العاصي. المعركة أسفرت عن تكبيد هذه القوات المعتدية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
نطمئن جميع أبناء الشعب السوداني أن فاشر السلطان في أيدٍ أمينة، وأن إرادة أهلها وأبطالها أكبر من أن تنكسر أمام تهديدات مليشيات الجنجويد. ستظل فاشر السلطان قلعة للصمود الأسطوري، وسنبقى ثابتين في مواجهة أي تهديدات تسعى للنيل من أمننا واستقرارنا.
الداخل إليها مفقود والهارب منها مولود…
النصر للسودان وفاشر السلطان.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية