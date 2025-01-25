الأمم المتحدة: الهجمات تسببت في انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه، وحرمان السودانيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية

قال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إننا قلقون بشدة بشأن تأثيرات الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في مختلف مناطق السودان.

– الهجمات تسببت في انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه، وحرمان السودانيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.