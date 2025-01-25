ليفربول يوقع مع لاعب مصري جديد ليزامل محمد صلاح

وقع نادي ليفربول الإنجليزي مع لاعب ذي أصول مصرية ليزامل بذلك نجمه محمد صلاح.

ووفق وسائل إعلام مصرية، انضم ألفين أيمن لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا إلى الريدز من ولفرهامبتون واندررز في الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين بدأ في إثبات نفسه في فريق مارك بريدج – ويلكينسون تحت 18 عامًا.

وأيمن لاعب مولود في بريطانيا لأب مصر وأم إنجليزية يمتاز بأنه متعدد المهارات يجيد اللعب في الدفاع وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون في عام 2023.

وشارك لأول مرة في مباراة تنافسية مع ليفربول في مباراة تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز في 14 سبتمبر، ثم كان جزءًا من تشكيلة فريق تحت 19 عامًا في قرعة دوري الشباب الأوروبي للشباب مع ميلان بعد ثلاثة أيام.

وعاد أيمن مؤخرًا من الإصابة لمواصلة تطوره مع فريق تحت 18 عامًا في أكاديمية كيركبي.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو”، إن ألفين أيمن بدأ مسيرته مع نادي برادفورد سيتي منذ أن كان في سن التاسعة، حيث يلعب في مركز الدفاع وبإمكانه المشاركة في خط الوسط أيضًا، ووصفت صعود ألفين أيمن كان بمثابة الصاروخ.

الشرق القطرية