مفاجأة.. السومة مهدد بفسخ عقده مع العروبة السعودي وتعليق متأخر 4 سنوات يثير السخرية

أصبح اللاعب السوري عمر السومة مهددا بالرحيل عن السعودي عن فريقه الجديد العروبة السعودي الناشط في دوري روشن بعد أيام من التعاقد معه.

وانضم النجم السوري (35 عاما) إلى نادي العروبة في شهر يناير الجاري بعد مغادرته نادي العربي القطري.

وفجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن حميدي عبر قناة “ssc” مفاجأة مدوية بأن “السومة قد يرحل عن العروبة دون لعب ويفسخ عقده في حال عدم حصول ناديه على شهادة استيفاء الكفاءة المالية”.

وأوضح أن السومة لم يشارك لمدة مباراتين بسبب عدم استيفاء هذا الشرط بعد، مؤكدأ أنه حال استمرار الأمر للمباراة الثالثة فإن اللاعب سيحصل على كامل عقده الذي وقعه مع النادي ويرحل عن صفوف الفريق.

ويحتل العروبة المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وسيلاقي التعاون بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري روشن.

كما أثار السومةعبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رد تأخر 4 سنوات كاملة على زميله السابق خالد البركة.

وتزامل البركة مع السومة في النادي الأهلي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، بعد أن انتقل له قادما من الحزم، ليعود مرة أخرى إلى فريقه السابق عام 2021، ليعمل حاليا مديرا تنفيذيا لنادي الحزم بحسب روسيا اليوم .

وقام السومة بالرد على البركة عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، على تغريدة نشرها زميله السابق في أكتوبر عام 2021.

وكان البركة قام بنشر صورة للسومة معلقا عليها: “سعيد جدا لك شخصيا”، ليرد السومة أمس الخميس “مشكور يالغالي دعواتك”.

وأثار رد السومة السخرية من جانب متابعيه، بسبب تأخره 4 سنوات كاملة، حيث تساءل الجميع عن سبب رده بعد مرور تلك الفترة!

الشرق القطرية