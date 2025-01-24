القوات المسلحة السودانية تعلن رسمياً فك الحصار عن القيادة العامة

أكملت قواتنا اليوم المرحلة الثانية من عملياتها وذلك بالتحام قوات بحري وأم درمان مع قواتنا المرابطة بالقيادة العامة ، تهنئ هيئة قيادة القوات المسلحة قواتنا بكل محاور القتال بهذا الانتصار الذي امتزج مع دحر هجوم مليشيا آل دقلو الإرهابية الغادر صباح اليوم على مدينة الفاشر الصامدة وطردهم من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي والتصنيع الحربي.

التحية لقواتنا المسلحة والقوات المساندة لها

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار

وعاجل الشفاء للمصابين وعوداً حميداً للأسرى والمفقودين.