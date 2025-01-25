البرهان يسجل زيارة لمسيد الشيخ عبدالوهاب الكباشي ببحري

سجل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الجمعة زيارة لمسيد وخلاوي الشيخ عبدالوهاب الكباشي ببحري، يرافقه عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا ومدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس والفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة واللواء الركن النعمان علي عوض السيد قائد منطقة الكدرو العسكرية.

وكان في استقباله الشيخ عبدالوهاب الكباشي وطلاب الخلاوي، وحشود كبيرة من المواطنين بمحلية بحري الذين تدافعوا لتحية القائد العام للقوات المسلحة والتعبير عن وقفتهم الصلبة بجانب القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة الوطنية لدحر التمرد الغاشم لمليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأشاد رئيس المجلس السيادي بالأدوار العظيمة التي تقوم بها الطرق الصوفية في حرب الكرامة .