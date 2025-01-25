إلى أبطال القيادة العامة.. تحرير الخرطوم ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو رمز لصمودكم وإرادتكم

“إلى أبطال القيادة العامة، حماة الوطن وصنّاع المجد، لكم التحية والإجلال من قلوب شعبكم الذي يفتخر بكم.

تحرير الخرطوم ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو رمز لصمودكم وإرادتكم التي لا تُقهر. أنتم الذين واجهتم التحديات بثبات وعزيمة، وكتبتم ببطولاتكم صفحة جديدة في تاريخ السودان.

لكم الشكر على تضحياتكم، وعلى وقوفكم صفًا واحدًا دفاعًا عن الأرض والعزة والكرامة.

اللهم احفظ أبطالنا، وارفع شأن وطننا، واجعل النصر دائمًا حليف السودان.”

انعام عبدالله – فيسبوك