عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم يزور مستشفى القضارف العسكري

اطمأن عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ صلاح الدين ادم تور على الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى القضارف العسكرى لجرحى ومصابي معركة الكرامة بجانب الاسرى الذين تم تحريرهم من قبضة المليشيا المتمردة في اعقاب الانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها .

جاء ذلك لدى زيارته صباح الجمعة لمستشفى القضارف العسكرى برفقة د.هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة ووالي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن وعدد من المسؤولين على المستويين المركزي والولائي كما سجل عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له زيارة الى مدينة البر الاصلاحية بالقضارف وقف خلالها على مجمل الخدمات المقدمة للنزلاء والانشطة الاصلاحية التي تستهدفهم في المحاور كافة وخطط قيام معاهد للتدريب المهني والحرفي بالمدينة علاوة على برامج اطلاق سراح النزلاء وفقا للاسس والضوابط عبر ديوان الزكاة والمؤسسات الاخرى.

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