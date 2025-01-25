تجمع قوى تحرير السودان: الإنتصارات التي تحققت تؤكد عزيمة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية

أكد تجمع قوى تحرير السودان ان الإنتصارات التي تحققت الجمعة تؤكد قوة و تماسك وعزيمة القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، والجبهة الوطنية، مضيفا أن أي قوات تقاتل وهي مسنودة بشعبها و متزودة من إرادته وعزيمته سوف لن تنهزم مهما تكالبت عليها الدول.

وقال تجمع قوى تحرير السودان في بيان له الجمعة، ان هذه الإنتصارات العظيمة تؤكد إقتراب الحسم النهائي لهذة المليشيا و نهاية أحلام و خطط داعميها.

وأكد البيان ان تجمع قوى تحرير السودان سيكون متقدما صفوف معركة الكرامة والمصير عبر القوات المشتركة الباسلة حتى يتحقق النصر الكامل بسحق هذه المليشيا الارهابية و إنهاء مشروعهم الإحتلالي و الإستيطاني .

وتقدم التجمع بأسمى عبارات المباركة وأعظم كلمات التهنئة للشعب السوداني، والحكومة الإنتقالية، والقوات المسلحة، والقوات المشتركة، وجهاز المخابرات العامة، والشرطة، والمقاومة الشعبية، بمناسبة الإنتصارات العظيمة التي تحققت اليوم على مليشيا آل دقلو الإرهابية في كل محاور وجبهات القتال.