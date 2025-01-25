سياسية
تجمع قوى تحرير السودان: الإنتصارات التي تحققت تؤكد عزيمة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية
أكد تجمع قوى تحرير السودان ان الإنتصارات التي تحققت الجمعة تؤكد قوة و تماسك وعزيمة القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، والجبهة الوطنية، مضيفا أن أي قوات تقاتل وهي مسنودة بشعبها و متزودة من إرادته وعزيمته سوف لن تنهزم مهما تكالبت عليها الدول.
وقال تجمع قوى تحرير السودان في بيان له الجمعة، ان هذه الإنتصارات العظيمة تؤكد إقتراب الحسم النهائي لهذة المليشيا و نهاية أحلام و خطط داعميها.
وأكد البيان ان تجمع قوى تحرير السودان سيكون متقدما صفوف معركة الكرامة والمصير عبر القوات المشتركة الباسلة حتى يتحقق النصر الكامل بسحق هذه المليشيا الارهابية و إنهاء مشروعهم الإحتلالي و الإستيطاني .
وتقدم التجمع بأسمى عبارات المباركة وأعظم كلمات التهنئة للشعب السوداني، والحكومة الإنتقالية، والقوات المسلحة، والقوات المشتركة، وجهاز المخابرات العامة، والشرطة، والمقاومة الشعبية، بمناسبة الإنتصارات العظيمة التي تحققت اليوم على مليشيا آل دقلو الإرهابية في كل محاور وجبهات القتال.
وأشار البيان إلى الإنتصارات في كل من محور مصفاة الجيلي، ومحور متحرك الصياد بكردفان، وإلتقاء الجيوش في القيادة العامة بالخرطوم، وتلك الملحمة العظيمة التي سطرها أبطال المشتركة، وشجعان الفرقة السادسة، والمقاومة الشعبية بفاشر السلطان صباح اليوم بسحق مليشيا الجنجويد عند مهاجمتهم الفاشر ظنا منهم أنهم سيحققون انتصارا يرفعون به معنوياتهم المنهارة جراء الهزائم الكبيرة التي تلقوها في محور الصحراء وبقية الجبهات الاخرى ولكن كان لأبطال الفاشر موقفهم الشجاع المعتاد”.
سونا