كوستي.. لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية القومية تبحث أدوار المقاومة في حرب الكرامة والاسناد المقدم من المستنفرين

بحثت اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية مع قيادة الفرقة ١٨ مشاة بولاية النيل الأبيض برامج وادوار المقاومة الشعبية والاسناد الذي ظل يقدمه المستنفرين في حرب الكرامة في شتى جبهات القتال ضد مليشيا ال دقلو الارهابية.

جاء ذلك لدى لقاء اللجنة برئاسة اللواء الركن معاش بشير مكي الباهي، ورئيس اللجنة الولائية بالنيل الابيض اللواء الركن معاش سيف اليزل محمد خالد، مع اللواء الركن سامي الطيب سيد احمد، والعميد أمن الجزولي الطيب عبد الرسول برئاسة الفرقة 18مشاة (تماسيح بحر أبيض) الجمعة.

وأشار اللواء الركن معاش بشير مكي ان الزيارة والتي شملت كل من ولايات كسلا. القضارف ، سنار. ، والجزيرة والنيل الابيض وستتبعها ولايات أخرى الغرض منها الوقوف على تجربة المقاومة الشعبية في الفترة السابقة والتعرف على الخطط والبرامج للعام ٢٠٢٥م و استمرار مساهمة المقاومة الشعبية.