والي الجزيرة التدوين العشوائي للمليشيا المتمردة لن يوقف مسيرة التنمية والإعمار

أكد والي ولاية الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير أن الاسلوب الرخيص والجبان لن يوقف جهود حكومة الولاية في اعمار مادمرته الحرب .

واعلن لدي زيارته برفقة لجنة أمن الولاية ووزير البنى التحتية للمواقع التي تأثرت بالتدوين دون وقوع إصابات بشرية عزم حكومته وحرص المركز لإعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار من المليشيا الإرهابية.