المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان: عودة أغلب الخدمات لمنطقة أمدرمان القديمة

في خطوات متسارعة قامت بها حكومة ولاية الخرطوم ومحلية أمدرمان والشركاء من المنظمات تشهد أمدرمان استعادة كل مكونات دورة الحياة بعد التعافي الذي طال المؤسسات الخدمية والاصلاح الذي بدأ باكبر حملة من نوعها تشهدها البلاد بنقل أطنان من مخلفات الحرب والنفايات في ملحمة بطولية أسهمت فيها بالقدر الأكبر منظمة هيومن أبيل باسناد كامل من آليات نظافة المحلية.

المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان سيف الدين مختار قال أن امدرمان القديمة تعافت تماما من آثار الحرب المدمرة ولم يتبقى الا توصيل الكهرباء لبعض المناطق وقال مختار ان التعافي سيكتمل باكتمال عودة المواطنين وقال ان محليته شجعت التجار للعودة والآن عاد عدد مقدر من التجار لممارسة أنشطتهم بسوق أمدرمان واصبح يقدم خدماته للسكان المحليين الذين وفدوا باعداد كبيرة من الولايات واستقر بهم المقام في احياء المحلية كما عادت اقسام الشرطة للعمل واسهمت في استتباب الامن وتوقفت السرقات بفضل الطوف المشترك.

اضف الى ذلك زاولت العديد من البقالات والجزارات واماكن بيع الخضار والمخابز نشاطها.