صحة الخرطوم تتلافى آثار حريق المصفاة وتوزع إسعافات وادوية بالمناطق المتأثرة

اتخذت وزارة الصحة ولاية الخرطوم إجراءات وقائية علاجية إسعافية عاجلة تلافياً لتداعيات الانفجار والحريق الكبير الذي أحدثته المليشيا المتمردة بمصفاة الجيلي وتسبب في انتشار آلسنة اللهب والدخان بكافة مساحات الفضاء بالريف الشمالي لمحلية كرري وأم درمان.

ووزعت عربات أسعاف مزودة بأدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والأزمة بمناطق بالريف الشمالي لمحلية كرري ومستشفى السروراب.

وأجرى دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة والوزير المكلف بولاية الخرطوم زيارة تفقدية لمستشفى السروراب للوقوف على تداعيات الحريق الذي اندلع بمصفاة الجيلي وتداعيات انبعاث الدخان على المواطنين بقرى الريف الشمالي.

وتعرف على استعدادات قسم الطوارئ بالمستشفى لمجابهة اي حالات طارئة متأثرة بالاحداث، وسلم إدارة المستشفى بحضور دكتور عبدالله علي عبدالله مدير إدارة الصيدلية ومدثر محمداحمد مدير الإمداد بالوزارة عربة إسعاف مزودة بكافة الأدوية والاجهزة اللازمة لعلاج حالات الاختناق والأزمة.

كما سجل دكتور فتح الرحمن زيارة تفقدية لقرية الشبراب بالريف الشمالي كرري لوقوعها على الشريط المحاذي للمصفاة، وفي الاثناء جأر له سكان القرية بالشكوى من تعرض العشرات من الأطفال والمصابين بامراض الربو والحساسية للاختناق ليلة أمس بسبب انتشار الدخان مما أدى إلى نقلهم إلى المستشفيات بالمناطق الاقرب، للوقوف على الآثار الصحية مبينا أن الزيارة تفقدية للآثار البيئية للحريق الذي شب بالمصفاة.

وقدم التهاني للجيش والقوات النظامية الأخرى على التقدم في المحاور المختلفة والانتصارات التي حققها بأرض المعركة، مؤكدة على أن وزارة الصحة تعمل على تلافي الأثر الصحي و البيئي للحريق بصورة عاجلة في ذات المناطق المتأثرة ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات القريبة.

وتعهد بترفيع الشفخانة إلى مركز صحي لخدمة القرية والقرى المجاورة ورفدها بالكوادر والاجهزة الصحية اللازمة.

وجدد حرص الوزارة على تقديم الخدمات لجميع المواطنين بالولاية في مناطقهم وتلمس المشاكل والتحديات الصحية وحلها، وأدان السلوك الذي وصفه بالاجرامي للميشيا الارهابية والذي يستهدف المرافق الحيوية والخدمية بالبلاد.

وناشد المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات من الناحية الإنسانية وتأثيرتها السلبية على المواطن الاعزل.

وطمأن المواطنين بإن وزارة الصحة تعمل على تلافي كافة آثار التلوث البيئي من الحريق.