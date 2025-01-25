“اللواء عرديب: قائد الشجاعة وتضحية الأبطال القيادة العامة”

حينما اقتحم الجنجويد القيادة وكان لعاع الرصاص هو الأعلى وقناصاتهم تنال من اجساد جنود وضباط القيادة والمليشيا تحيط بكل مباني القيادة ، تزياء الشهيد اللواء حسين عرديب قائد قوات الاستطلاع بلامة الحرب وكان يخوض المعارك والكمائن بنفسه ،تمكن من طرد المليشيا التي اقتحمت مباني القيادة البرية ولاحقهم حتى أسوار القيادة شرقا وهناك نال الشهادة بطلقة قناص غادر ، كان امام الشهيد عرديب خيار البقاء بمكتبه ومتابعة العمليات عبر اجهزة الاشارة اللاسلكية ولكنه اختار طريق الشجعان والفوارس ، في مثل هذه اللحظات لابد من تذكر تضحيات الفوارس ومجاهداتهم لولاهم لنكسرت اصلب مواقع الجيش واهمها من حيث الرمزية.

عبد الرؤوف طه