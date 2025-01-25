السعودية تثير مخاوف ريال مدريد بشأن فينيسيوس

عادت الشائعات التي تربط فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بالدوري السعودي لتتصدر المشهد وتثير القلق داخل أروقة النادي الملكي.

ووفقا لشبكة “ريليفو” الإسبانية، رغم القلق لدى ريال مدريد بشأن أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية، لكن يثق الملكي أن اللاعب سيبقى مع الميرنجي حتى نهاية عقده الحالي في 2027.

وقالت الشبكة: “اكتسب فينيسيوس المزيد من صفات القيادة، وبات ينافس مبابي على كونه كأفضل لاعب في العالم. كما أن دوره في غرفة الملابس أصبح أكثر أهمية بعد رحيل كروس وناتشو”.

وأضافت: “علاقة فينيسيوس مع كيليان مبابي رائعة، وعروضه مثل التي قدمها ضد دورتموند، بالإضافة إلى تسجيله أهدافا رائعة حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، كما حدث ضد سالزبورج، تؤكد مكانته على القمة”.

وتابعت: “النادي الملكي لا يعتزم التفريط في فينيسيوس، خصوصا في ظل عدم وجود تحركات رسمية عن اهتمام الدوري السعودي باللاعب البرازيلي”.

وواصلت: “بالنسبة لموقف فينيسيوس، فإن اللاعب فكر في الرحيل خلال العام الماضي بعد عرض مغر بقيمة مليار يورو من الدوري السعودي، وإذا تجدد العرض في الصيف، فسيكون عليه اتخاذ قرار، لأن المبالغ المعروضة هائلة، رغم أنها ستبعده عن المجد الأوروبي”.

واستمرت: “ما سيفكر به فينيسيوس في يوليو/ تموز المقبل يظل لغزا حتى للمقربين منه، نظرا للمزايا والعيوب في كل خيار بالنسبة لمستقبله، وأحيانا لشعوره بأن النادي لا يدعمه بالشكل الذي يعتقد أنه يستحقه”.

وأردفت: “رغم عدم وصول أي عرض رسمي، لكن السعوديين يصرون على التواصل مع محيط فينيسيوس، محاولين إقناعه بأنهم ينتظرونه، وسيعودون للتفاوض من أجل ضمه، وأنهم يريدون جعله الوجه الإعلامي للدوري والبلد”.

واستطردت: “يعد أهلي جدة الذي يضم جابري فيجا، ورياض محرز، وفيرمينو الوجهة الأكثر احتمالا له مقارنة بالأندية الأخرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة”.

واسترسلت: “في الوقت الذي يحافظ فيه السعوديون على ثقتهم بجذب اللاعب بعرضهم الخيالي، يأمل ريال مدريد أن تكون الطموحات الرياضية هي التي ستتغلب في النهاية، حيث يخطط النادي للجلوس مع فينيسيوس خلال الأشهر المقبلة للتفاوض على تجديد عقده”.

واختتمت: “جرت محادثات في الصيف واتفق الطرفان على إبقاء النقاشات مستمرة، لكن ممثلي اللاعب يسعون للحصول على عقد قياسي مع راتب أعلى بكثير مما يتقاضاه حاليا، بينما يهدف النادي لإنهاء هذا الملف سريعا لوقف الشائعات، خصوصا أن الدوري السعودي يعرض على اللاعب 20 ضعفا لراتبه الحالي”.

كورررة